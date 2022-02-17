Резніков вважає можливим, що Путін визнає "ЛДНР"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що президент РФ Володимир Путін може визнати "ЛДНР". За його словами, цим будуть шантажувати.

На питання про те, чи можливе визнання "ЛДНР" з боку Путіна, він відповів: "Так, абсолютно можливо. Цим будуть шантажувати і бравірувати".

"Я передбачав цей сценарій останній раз місяць тому. Зараз керівник Кремля гратиме: визнаю - не визнаю. Але вони самі потрапляють у власну пастку, тому що визнання цих терористичних організацій, які називають себе псевдореспубліками, насправді означає, що росіяни вийшли з Мінська", - заявив він.