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Резніков вважає можливим, що Путін визнає "ЛДНР"

Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що президент РФ Володимир Путін може визнати "ЛДНР". За його словами, цим будуть шантажувати.

Про це Рєзніков розповів в інтев'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи можливе визнання "ЛДНР" з боку Путіна, він відповів: "Так, абсолютно можливо. Цим будуть шантажувати і бравірувати".

"Я передбачав цей сценарій останній раз місяць тому. Зараз керівник Кремля гратиме: визнаю - не визнаю. Але вони самі потрапляють у власну пастку, тому що визнання цих терористичних організацій, які називають себе псевдореспубліками, насправді означає, що росіяни вийшли з Мінська", - заявив він.

Нагадаємо, у Байдена пригрозили Росії наслідками за визнання "ЛДНР".

Зазначимо, Україна звернулася до Радбезу ООН через те, що російська Державна дума попросила президента Володимира Путіна визнати "республіки" Донбасу.

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Володимир ПутінОлексій Резніков