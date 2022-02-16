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У Байдена пригрозили России последствиями за признание "ЛДНР": есть ряд вариантов

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Вашингтон, Среда 16 февраля 2022 21:59
У Байдена пригрозили России последствиями за признание "ЛДНР": есть ряд вариантов Фото: представитель Белого дома Джен Псаки (whitehouse.gov)
Автор: Илона Свиридова

Возможное признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" со стороны Российской Федерации повлечет определенные последствия для Москвы. При этом в Белом доме пока не готовы уточнить, какие именно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

"В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов, я не буду описывать их здесь. Но я также хотела бы просто повторить пару моментов, которые (госсекретарь, - ред.) Блинкен сделал в своем заявлении, в том числе тот факт, что поддержка Кремлем этого равносильна полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям", - заявила она.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское признание так называемых "республик" станет грубым нарушением международного права, которое будет означать отказ от минского процесса.

Сегодня Украина обратилась в Совбез ООН из-за того, что российская Государственная дума попросила президента Владимира Путина признать "республики" Донбасса.

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