У Байдена пригрозили России последствиями за признание "ЛДНР": есть ряд вариантов

Возможное признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" со стороны Российской Федерации повлечет определенные последствия для Москвы. При этом в Белом доме пока не готовы уточнить, какие именно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

"В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов, я не буду описывать их здесь. Но я также хотела бы просто повторить пару моментов, которые (госсекретарь, - ред.) Блинкен сделал в своем заявлении, в том числе тот факт, что поддержка Кремлем этого равносильна полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям", - заявила она.