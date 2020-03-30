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Резников считает реальным дедлайн Зеленского по завершению войны на Донбассе

Новости » Политика     30.03.2020 - 12:50
Резников считает реальным дедлайн Зеленского по завершению войны на Донбассе
Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

Если до декабря не будет прогресса, Украине нет смысла оставаться в минских соглашениях

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает реальным в рамках минских соглашений достигнуть прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе до декабря. Об этом Резников заявил в интервью РБК-Украина.

Как отметил министр, в случае, если прогресс не будет достигнут, Украине нет смысла оставаться в рамках минских соглашений.

"Если у страны в принципе есть шанс в рамках Минска получить позитив - надо это попробовать сделать. Но это не может длиться вечно. С 2014 по 2016 год были попытки - не удалось и оно замерло. И из Минска не выходим, но ничего не происходит. Сегодня есть позитив хотя бы в той части, что состоялся обмен… Но озвученный год - это время, за которое нужно понять, сработает или нужно принимать принципиально другую стратегию, как нам быть с временно оккупированными территориями", - заявил Резников.

Он также отметил, что для достижения прогресса и планируется создание консультативного совета с ОРДЛО.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Резникова, выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут состояться как через полгода, так и через 45 лет. На данный момент существуют три-четыре варианта развития событий. При этом самый быстрый вариант не является самым вероятным.

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