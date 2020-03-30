Резников вважає реальним дедлайн Зеленського по завершенню війни на Донбасі

Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

Якщо до грудня не буде прогресу, Україні немає сенсу залишатися в мінських угодах

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Рєзников вважає реальним в рамках мінських угод досягти прогресу в питанні завершення війни на Донбасі до грудня. Про це Резніков заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив міністр, у разі, якщо прогресу не буде досягнуто, Україні немає сенсу залишатися в рамках мінських угод.

"Якщо у країни в принципі є шанс в рамках Мінська отримати позитив - треба це спробувати зробити. Але це не може тривати вічно. З 2014 по 2016 рік були спроби не вдалося і воно завмерло. І з Мінська не виходимо, але нічого не відбувається. Сьогодні є позитив хоча б у тій частині, що відбувся обмін... Але озвучений рік - це час, за який потрібно зрозуміти, спрацює чи потрібно приймати принципово іншу стратегію, як нам бути з тимчасово окупованими територіями", - заявив Резніков.

Він також зазначив, що для досягнення прогресу і планується створення консультативної ради з ОРДЛО.

Нагадаємо, на початку березня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Рєзнікова, вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) можуть відбутися як через півроку, так і через 45 років. На даний момент існують три-чотири варіанти розвитку подій. При цьому найшвидший варіант не є найвірогіднішим.