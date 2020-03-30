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Резников о выборах в ОРДЛО: они могут состояться как через полгода, так и через 45 лет

Новости » Политика     30.03.2020 - 11:46
Резников о выборах в ОРДЛО: они могут состояться как через полгода, так и через 45 лет
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Выборы могут состояться как осенью 2020 года, так и через 45 лет

Выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут состояться как через полгода, так и через 45 лет. Об этом в интервью РБК-Украина сообщили вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, существует три-четыре варианта развития событий. При этом самый быстрый вариант не является самым вероятным.

"Это идеальный сценарий - чтобы провести там выборы осенью 2020 года. Или, условно говоря, через год, или через пять, или, как в Германии через 45 лет. То есть вариантов развития событий может быть три-четыре - как мы ведем себя по отношению к оккупированным территориям, к нашему населению, проживающему там. Когда президент озвучил мне эти ожидания, что я эти варианты должен буду продумать и описать - это означает, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный", - сказал Резников.

Напомним, 4 марта Верховная рада утвердила кандидатуру Резникова в качестве вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также РБК-Украина писало, что, по словам Резникова, Украина не будет вести переговоров с боевиками ОРДЛО в консультативном совете трехсторонней контактной группы. По его словам, отбор кандидатов в совет не должен вызывать сомнений у общества.

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