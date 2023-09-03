Резніков розповів, скільки Україна планує запровадити стандартів НАТО до кінця року

За його словами, загалом існує понад 1200 стандартів НАТО.

"У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це - майже чверть від загальної кількості. З них: 174 - в межах Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), 113 - ініціативні”, - заявив міністр.

Резніков додав, що кількість впроваджених стандартів не є визначальним фактором під час ухвалення рішення щодо євроатлантичної інтеграції України. Більшість держав-членів у середньому мають приблизно 30% впроваджених стандартів від загальної кількості, заявив він.

"За цим показником (впроваджених стандартів - ред.) Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів. До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів", - заявив міністр.

Він зазначив, що деякі стандарти НАТО не потрібно впроваджувати у ЗСУ.

"Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення війська - у нас він вищий, ніж у країнах НАТО", - заявив Резніков.

Він назвав три пункти, які будуть визначальними у процесі інтеграції України в НАТО. Перший передбачає наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами - як у вигляді законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури. Другий - це зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення ЗСУ починаючи від закупівель. А третій - спільне планування операцій.

"Якщо країна відповідає цим трьом критеріям - вона стає країною НАТО", - підкреслив міністр.

Рішення саміту НАТО у Вільнюсі

Україна не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Крім того, країни НАТО погодилися, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями вступить Швеція.

Крім того, країни "Великої сімки" вирішили надати Україні "безпекові гарантії", які здебільшого включать постачання зброї, але не замінюють статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону у разі війни.

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