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Резников рассказал, сколько Украина планирует внедрить стандартов НАТО до конца года

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина ввела уже 287 стандартов НАТО в Силах безопасности и обороны. До конца года планируется ввести еще 200 стандартов Североатлантического альянса.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

По его словам, в целом существует более 1200 стандартов НАТО. 

"В Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО. Это - почти четверть от общего количества. Из них: 174 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса), 113 - инициативные", - заявил министр. 

Резников добавил, что количество внедренных стандартов не является определяющим фактором при принятии решения о евроатлантической интеграции Украины. Большинство государств-членов в среднем имеют примерно 30% внедренных стандартов от общего количества, заявил он. 

"По этому показателю (внедренных стандартов - ред.) Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов. До конца 2023 года принято к исполнению и планируется ввести еще около 200 стандартов", - заявил министр. 

Он отметил, что некоторые стандарты НАТО не нужно внедрять в ВСУ.

"Например, стандарт по качеству питьевой воды для обеспечения войска - у нас он выше, чем в странах НАТО", - заявил Резников. 

Он назвал три пункта, которые будут определяющими в процессе интеграции Украины в НАТО. Первый предусматривает наличие гражданского-демократического контроля над Вооруженными силами - как в виде законодательства, так и в виде реально построенной инфраструктуры. Второй - это понятные, прозрачные, транспарентные, ответственные процедуры обеспечения ВСУ начиная от закупок. А третий - совместное планирование операций.

"Если страна соответствует этим трем критериям - она становится страной НАТО", - подчеркнул министр.

Решение саммита НАТО в Вильнюсе

Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Кроме того, страны НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция.

Кроме того, страны "Большой семерки" решили предоставить Украине "безопасные гарантии", в основном включающие поставки оружия, но не заменяющие статью 5 устава НАТО о коллективной обороне в случае войны.

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Война России против УкраиныНАТОАлексей Резников