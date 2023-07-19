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Резніков розповів, скільки нових моделей українських дронів на озброєнні ЗСУ

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ми зібрали 82 виробника суто українського. Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли понад 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їх техніку", - сказав Резніков.

Вын нагадав, що за ініціативою Міноборони було ухвалено відповідну постанову, якою спрощено постановку на озброєння українських дронів.

За словами міністра, раніше для того, щоб новий дрон поставили на озброєння, треба було чекати приблизно два роки, а зараз - це три тижні, "якщо у вас все вірно і ви гарантуєте якість".

Ще одним проривом Резніков назвав постанову, якою підвищено частку прибутку на іноземні комплектуючі під час виробництва дронів до 25%.

"І третій прорив - ми прийняли постанову, якою спростили й прибрали всі збори для ввезення комплектуючих для розробки дронів", - додав міністр.

Уряд хоче створити нові виробництва озброєнь

Кабмін визначив одним з пріоритетів свого нового плану дій розвиток українського виробництва озброєнь. Його планують збільшити.

"Серед ключових завдань у цій (оборонній - ред.) сфері передбачено: розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, у тому числі виробництва українських компаній", - розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, також планується співпрацювати з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь.

При цьому Шмигаль зазначив, що активно залучати до розвитку оборонної галузі хочуть і приватний сектор.

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Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили УкраїниОлексій Резніковдрони