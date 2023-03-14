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Для дронів і не тільки. Уряд хоче створити нові виробництва озброєнь

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Київ, Вівторок 14 березня 2023 15:48
Для дронів і не тільки. Уряд хоче створити нові виробництва озброєнь Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін визначив одним з пріоритетів свого нового плану дій розвиток українського виробництва озброєнь. Його планують збільшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Серед ключових завдань у цій (оборонній - ред.) сфері передбачено: розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, у тому числі виробництва українських компаній", - розповів глава уряду.

За його словами, також планується співпрацювати з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь.

При цьому Шмигаль зазначив, що активно залучати до розвитку оборонної галузі хочуть і приватний сектор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські розробники створили унікальний дрон-камікадзе. Дальність його польоту становить близько тисячі кілометрів.

Детальніше про те, які українські безпілотники задіяні на полі бою, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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