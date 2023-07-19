Резников рассказал, сколько новых моделей украинских дронов на вооружении ВСУ

"Мы собрали 82 производителя чисто украинского. Они вызвались делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику", - сказал Резников.

Он напомнил, что по инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских дронов.

По словам министра, раньше для того, чтобы новый дрон поставили на вооружение, нужно было ждать примерно два года, а сейчас - это три недели, "если у вас все верно и вы гарантируете качество".

Еще одним прорывом Резников назвал постановление, которым повышена доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%.

"И третий прорыв - мы приняли постановление, которым упростили и убрали все сборы для ввоза комплектующих для разработки дронов", - добавил министр.

Правительство хочет создать новые производства вооружений

Кабмин определил одним из приоритетов своего плана действий развитие украинского производства вооружений. Его планируют увеличить.

"Среди ключевых задач в этой (оборонной - ред.) сфере предусмотрено: развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний", - рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, также планируется сотрудничать с партнерами по совместному производству новых вооружений.

При этом Шмыгаль отметил, что активно вовлекать в развитие оборонной отрасли хотят и частный сектор.