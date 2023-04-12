Резніков розповів, як разом з Іспанією "змусив" Німеччину схвалити передачу танків Україні

Паростки щодо танкової коаліції народились під час комунікації міністра оборони України Олексія Резнікова з іспанською колегою Маргаритою Роблес. Тоді ж з'явилась ідея як "змусити" Німеччину припинити вагатись щодо передачі танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова під час спільної пресконференції з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

"Я маю секрет, такий собі інсайд, і тепер можу його розказати. Історія була така: німецький уряд на той момент ще не ухвалив рішення про надання згоди дати нам Leopard, вони політично сильно вагалися", - розповів Резніков.

За словами міністра, під час комунікації з Роблес сторони домовились використовувати іспанські Leopard на полігонах у Латвії для підготовки українських воїнів.

"Ми домовилися це зробити і я мав змогу звернутися до німецького міністра пані Ламберхт, щоб поставити її в ситуацію, що треба приймати рішення. З цього моменту німецькі колеги зрозуміли, що ми не зупинимось і треба приймати рішення про згоду на тренінгові програми, а пізніше й утворення танкової коаліції з Leopard", - пояснив міністр.