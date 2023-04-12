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Резников рассказал, как вместе с Испанией "заставил" Германию одобрить передачу танков Украине

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ростки по танковой коалиции родились во время коммуникации министра обороны Украины Алексея Резникова с испанской коллегой Маргаритой Роблес. Тогда же появилась идея как "заставить" Германию прекратить колебаться относительно передачи танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова во время совместной пресс-конференции с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

"Я имею секрет, такой себе инсайд, и теперь могу его рассказать. История была такая: немецкое правительство на тот момент еще не приняло решение о предоставлении согласия дать нам Leopard, они политически сильно колебались", - рассказал Резников.

По словам министра, во время коммуникации с Роблес стороны договорились использовать испанские Leopard на полигонах в Латвии для подготовки украинских воинов.

"Мы договорились это сделать и я имел возможность обратиться к немецкому министру госпоже Ламберхт, чтобы поставить ее в ситуацию, что надо принимать решение. С этого момента немецкие коллеги поняли, что мы не остановимся и надо принимать решение о согласии на тренинговые программы, а позже и образование танковой коалиции с Leopard", - пояснил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Испания уже в ближайшее время отправит шесть Leopard 2A4 в Украину. Еще четыре единицы находятся в ремонте.

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