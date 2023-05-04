Резніков розповів, як переконав німців поставити Україні танки Leopard

Україна просила у союзників західні танки ще з весни 2022 року. Країна вела переговори щодо постачання німецьких танків ще з колишнім міністром оборони Крістіна Ламбрехт, але рішення ухвалили вже за нового міністра Бориса Пісторіуса.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою" .

Основний аргумент для необхідності постачання танків Україні був такий самий, які і з артилерією - справа не лише в техніці як такій, а в боєприпасах до неї. Адже радянський 125-й танковий калібр теж почав закінчуватися.

Тоді до Одеси приїхала міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. Резніков запитав у неї, чи можна організувати навчальні курси для українських танкістів на Leopard. До цього він отримав згоду від міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес, яка сказала, що в Латвії вже є десяток іспанських Leopard, а латвійський міністр Артіс Пабрікс погодився надати полігони та інструкторів. Тоді потрібна була тільки згода Німеччини.

Проте Ламбрехт зазначила, що згода на навчання припускатиме зобов'язання Німеччини надати Україні й самі Leopard. Тоді Резніков запевнив, що готовий підписати окремий документ про те, що жодних зобов'язань після навчань Німеччина не даватиме. Міністр оборони поїхала думати до Берліна. Паралельно з цим продовжувались переговори з поляками та французами про їхні танки. Тоді було зрозуміло, що німці не будуть першими, хто надасть таку техніку Україні.

Резніков зазначив, що Німеччина - це країна пацифістів, яка стала такою після Другої світової, після Нюрнберзького процесу, тому для них це складне рішення. Україна це розуміла та просила дати трохи Abrams та Challenger, щоб показати, що країни НАТО в принципі готові дати танки. Тоді польський президент Анджей Дуда погодився надати Україні Leopard, а президент Франції Еммануель Макрон - АМХ-10. Після цього у Британії дали згоду на Challenger, а в США - на Abrams.

Поки Німеччина приймала рішення, у країні змінився міністр оборони - 19 січня ним став Борис Пісторіус.

Резніков розповів, як на одному з засідань у форматі "Рамштайн" Україна запропонувала танковий кава-брейк. Тоді залишилось 15-16 країн, серед них і Пісторіус, який був на посаді міністра оборони вже два дні.

"Тоді він (Пісторіус - ред.) сказав, що щодо "Леопардів" немає політичного рішення. Бен Уоллес запропонував: ми ж на "Челленджерах" українців навчатимемо на німецьких полігонах, давайте заразом і на "Леопардах" тоді. Борис Пісторіус каже: навчання - ну, я не бачу проблем, давайте", - розповів Резніков.

Далі український міністр запропонував розповісти про це пресі.

"І я пам'ятаю, наприкінці того "Рамштайну", я у своїй заключній промові кажу: дякую за продуктивний день, і мені здається, я вже чую, як у залі гарчать "Леопарди". Всі посміхнулися, всі все зрозуміли - і дивляться на Пісторіуса. І за кілька днів була заява Шольца, що вони вже дають нам танки", - пригадав Резніков.