Резников: Россия в Черном море угрожает трем странам НАТО, через Беларусь - еще пяти

В Черном море судоходство - под угрозой. Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария и Румыния.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".
Позиция многих европейских стран, в том числе стран НАТО, - don’t provoke Russia, - не работает, уверен Резников.
"Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария и Румыния. А аншлюс, который осуществляет РФ в Беларуси, прямо влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии плюс Польша. Это в ваших интересах - нам помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - считает он.