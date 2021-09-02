Резніков: Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам НАТО, через Білорусь - ще п'яти

У Чорному морі судноплавство - під загрозою. Три країни НАТО вже під ризиками: Туреччина, Болгарія і Румунія.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для " Ліга.net ".

Позиція багатьох європейських країн, у тому числі країн НАТО, - don't provoke Russia, - не працює, впевнений Резніков.

"Три країни НАТО вже під ризиками: Туреччина, Болгарія і Румунія. А аншлюс, який здійснює РФ в Білорусі, прямо впливає на чотири країни НАТО: країни Балтії плюс Польща. Це у ваших інтересах - нам допомогти. Ви теж в цьому повинні бути зацікавлені", - вважає він.