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Резников: Россия в Черном море угрожает трем странам НАТО, через Беларусь - еще пяти

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 11:14
Резников: Россия в Черном море угрожает трем странам НАТО, через Беларусь - еще пяти Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черном море судоходство - под угрозой. Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария и Румыния.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

Позиция многих европейских стран, в том числе стран НАТО, - don’t provoke Russia, - не работает, уверен Резников.

"Три страны НАТО уже под рисками: Турция, Болгария и Румыния. А аншлюс, который осуществляет РФ в Беларуси, прямо влияет на четыре страны НАТО: страны Балтии плюс Польша. Это в ваших интересах - нам помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - считает он.

Напомним, Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море.

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Алексей Резников НАТО Черное море
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