ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Резніков: Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам НАТО, через Білорусь - ще п'яти

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 вересня 2021 11:14
Резніков: Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам НАТО, через Білорусь - ще п'яти Фото: віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чорному морі судноплавство - під загрозою. Три країни НАТО вже під ризиками: Туреччина, Болгарія і Румунія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

Позиція багатьох європейських країн, у тому числі країн НАТО, - don't provoke Russia, - не працює, впевнений Резніков.

"Три країни НАТО вже під ризиками: Туреччина, Болгарія і Румунія. А аншлюс, який здійснює РФ в Білорусі, прямо впливає на чотири країни НАТО: країни Балтії плюс Польща. Це у ваших інтересах - нам допомогти. Ви теж в цьому повинні бути зацікавлені", - вважає він.

Нагадаємо, Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков НАТО Чорне море
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена