Резніков: Росія не знає, як закінчити так звану "спецоперацію"

"Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників, що пропонують (мирний план - ред.), це означає, що Росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану "спеціальну військову операцію" та шукає варіанти", - заявив Резніков, коментуючи "мирні ініціативи" Бразилії і Китаю.

Однак він сказав, що не знає під впливом яких подій Кремль може реально зробити запит про мир.

"Я можу назвати купу домислів, але це я повинен за Кремль спробувати мислити, а там настільки хворе мислення…" - додає Резніков.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські "еліти" почали шукати для себе "гарантії безпеки" після поразки Росії.

Додамо, також в ГУР заявляли, що в РФ вже зрозуміли, що їх країна не зможе перемогти у війні, однак вони все ще сподіваються на "нічию".

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