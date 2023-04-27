UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков: Росія не знає, як закінчити так звану "спецоперацію"

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Пропозиції від деяких країн у контексті мирних планів свідчать про те, що агресор мріє про переговори. У Москві не знають як закінчити так звану "спецоперацію".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Насправді, коли ви бачите таку кількість союзників, що пропонують (мирний план - ред.), це означає, що Росія мріє про переговори. Вона не знає, як зберегти лице і як закінчити так звану "спеціальну військову операцію" та шукає варіанти", - заявив Резніков, коментуючи "мирні ініціативи" Бразилії і Китаю.

Однак він сказав, що не знає під впливом яких подій Кремль може реально зробити запит про мир.

"Я можу назвати купу домислів, але це я повинен за Кремль спробувати мислити, а там настільки хворе мислення…" - додає Резніков.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські "еліти" почали шукати для себе "гарантії безпеки" після поразки Росії.

Додамо, також в ГУР заявляли, що в РФ вже зрозуміли, що їх країна не зможе перемогти у війні, однак вони все ще сподіваються на "нічию".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОлексій РезніковВійна Росії проти України