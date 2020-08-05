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Резников о развитии Донбасса: говорить только о "реконструкции" бесполезно

Киев, Среда 05 августа 2020 12:26
Резников о развитии Донбасса: говорить только о "реконструкции" бесполезно
Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Резников считает, что на Донбассе нужно создавать новую экономику

С учетом масштаба нанесенного Донбассу ущерба в результате российской агрессии говорить только о "реконструкции региона" бесполезно. Вместо этого Украина должна сосредоточиться на создании новой экономики.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, российская агрессия разрушила Донбасс довоенной эпохи.

"Она уничтожила половину экономики региона, разрушила его инфраструктуру и имела разрушительные демографические последствия. Не может быть возврата к тому, как было раньше", - отметил Резников.

Он считает, что вместо этого Украина должна сосредоточиться на создании новой экономики.

"Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к производству. Трагедия войны превратила промышленные районы Украины в руины, но это опустошение также создает пространство для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что решающее значение в этом процессе будут иметь постоянные финансовые вливания из государственного бюджета Украины, донорская помощь, а также инвестиции.

Напомним, ранее сообщалось, что дорожная карта экономического восстановления Донбасса может появиться уже в сентябре.

Кроме того, вице-премьер Резников объяснил украинское видение "особого статуса" Донбасса.

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