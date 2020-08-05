Дорожную карту развития Донбасса могут представить в сентябре

Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)

Новая стратегия будет подана Кабинету министров

В Украине уже в сентябре могут представить дорожную карту экономического восстановления Донбасса. Новую стратегию подадут на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, после презентации дорожной карты потребуется еще не менее полугода для необходимых расчетов.

"Это потребует участия экспертов. В идеале этот вклад должен поступать напрямую от потенциальных будущих инвесторов", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что это не только вопрос облегчения кризиса для Донбасса, а и попытка создать инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу.

"По мере того, как Европа справляется с нынешним кризисом, связанным с коронавирусом, многие страны признают преимущества диверсификации за пределами Китая и наличия высококачественных производственных мощностей ближе к дому. Как один из крупнейших соседей ЕС, Украина идеально подходит для выполнения этой роли, а регион Донбасса обладает многими специфическими атрибутами, необходимыми для того, чтобы сыграть ведущую роль", - добавил Резников.

Напомним, ранее Резников разъяснил украинский подход к "особому статусу" Донбасса, который заключается в создании инвестиционного режима и новой экономической модели.