Резніков про розвиток Донбасу: говорити тільки про "реконструкцію" марно

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)

Резніков вважає, що на Донбасі треба створювати нову економіку

З урахуванням масштабу заподіяних Донбасу збитків в результаті російської агресії говорити тільки про "реконструкцію регіону" марно. Замість цього Україна має зосередитися на створенні нової економіки.

Про це у статті для Atlantic Council пише віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, російська агресія зруйнувала Донбас довоєнної епохи.

"Вона знищила половину економіки регіону, зруйнувала його інфраструктуру і мала руйнівні демографічні наслідки. Не може бути повернення до того, як було раніше", - зазначив Резніков.

Він вважає, що замість цього Україна повинна зосередитися на створенні нової економіки.

"Оновлений Донбас може стати центром нових підходів до виробництва. Трагедія війни перетворила промислові райони України в руїни, але це спустошення також створює простір для сміливих інновацій і оригінального мислення, які не завжди можливі у більш розвинених економічних умовах", - підкреслив Резніков.

Він додав, що вирішальне значення в цьому процесі будуть мати постійні фінансові вливання з державного бюджету України, донорська допомога, а також інвестиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дорожня карта економічного відновлення Донбасу може з'явитися вже у вересні.

Крім того, віце-прем'єр Резніков пояснив українське бачення "особливого статусу" Донбасу.