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Резников рассказал о важном приказе Зеленского касательно юга Украины

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Алексей Резников рассказал о важном приказе украинского президента Владимира Зеленского по поводу южных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для The Times.

По словам Резникова, глава государства приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные территории юга Украины, поскольку они являются жизненно важными для экономики страны.

Как отметил министр, сейчас Украина накапливает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы выполнить этот приказ верховного главнокомандующего.

"Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - рассказал он.

Напомним, в Генштабе заявляли, что российские оккупанты пытаются остановить продвижение украинских военных на юге Украины.

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