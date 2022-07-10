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Оккупанты пытаются мешать продвижению ВСУ на Юге, - сводка Генштаба

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 18:59
Оккупанты пытаются мешать продвижению ВСУ на Юге, - сводка Генштаба Фото: оккупанты пытаются мешать продвижению ВСУ на Юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны Вооруженных сил Украины вглубь временно занятой территории на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерию, чтобы обстреливать районы населенных пунктов Бачевск, Волфине, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме этого, в районах Волковки и Волфино, удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Харьковском направлении россияне применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

Враг нанес авиационные удары вблизи верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение в районах населенных пунктов Долина, Дубравный, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Красное и Сулиговка. Использовал авиацию для нанесения удара неподалеку Богородичного.

Враг провалил разведку боем в направлении Мазановки благодаря умелым действиям украинских воинов и отошел с потерями.

На Бахмутском направлении вротивник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выемка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездне.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии соприкосновения продолжаются обоюдные обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Противник нанес авиаудары неподалеку Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, и отошел.

На Южнобугском направлении оккупанты имеющимися средствами огневого поражения пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

Также сообщается, что в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

Оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположения военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах.

Напомним, за минувшие сутки РФ потеряла еще 100 своих военных. Всего ВСУ ликвидировали более 37 тысяч оккупантов.

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