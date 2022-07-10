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Резніков розповів про важливий наказ Зеленського щодо півдня України

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про важливий наказ українського президента Володимира Зеленського щодо південних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра для The Times.

За словами Резнікова, глава держави наказав українським військовим повернути окуповані прибережні півдня території України, оскільки вони є життєво важливими для економіки країни.

Як зазначив міністр, зараз Україна накопичує мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб виконати цей наказ верховного головнокомандувача.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - розповів він.

Нагадаємо, в Генштабі заявляли, що російські окупанти намагаються зупинити просування українських військових на півдні України.

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Володимир ЗеленськийМіністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійна Росії проти України