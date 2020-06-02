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Резніков розповів, коли Україна відновить водопостачання в Крим

Новини » Політика     02.06.2020 - 03:12
Резніков розповів, коли Україна відновить водопостачання в Крим
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

РФ повинна повернути окуповані території

Відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій. Також РФ повинна забрати свої війська з території України.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він зазначив, що звернення до офіційного Києва від Росії поки не надходило.

"Якщо вони звернуться, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", - заявив Резніков.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати Росії з водопостачанням на території окупованого Криму.

глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна не буде поставляти в Крим воду для промислових і військових потреб.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Алексей РезниковКримводоснабжение
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