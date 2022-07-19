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Резников рассказал, сколько населенных пунктов нужно освободить от россиян

Фото: министр обороны Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженным силам Украины нужно освободили от российских оккупантов еще 2,5 тысячи населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова во время дискуссии, организованной Atlantic Council.

"Мы уже освободили более тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2,5 тысяч маленьких сел и городов", - сказал он.

При этом Резников уверен, что Россию можно победить. Он отметил, что Украина уже показала, как это можно сделать, и теперь все зависит от степени, до которой мир готов нас поддерживать.

"Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", - добавил министр обороны.

Напомним, Резников считает реальным окончание войны до конца 2022 года. Он рассказал, что для этого нужно.

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Алексей Резников