Резников рассказал, сколько населенных пунктов нужно освободить от россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова во время дискуссии , организованной Atlantic Council.

"Мы уже освободили более тысячи городов и сел, которые враг захватил сначала. Нам надо освободить еще более 2,5 тысяч маленьких сел и городов", - сказал он.

При этом Резников уверен, что Россию можно победить. Он отметил, что Украина уже показала, как это можно сделать, и теперь все зависит от степени, до которой мир готов нас поддерживать.

"Если мы получим достаточно оружия вовремя, мы освободим нашу землю", - добавил министр обороны.