Резніков розповів, скільки населених пунктів потрібно звільнити від росіян

Збройним силам України потрібно звільнили від російських окупантів ще 2,5 тисяч населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова під час дискусії , організованої Atlantic Council.

"Ми вже звільнили понад тисячу міст та сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2,5 тисяч маленьких сіл та міст", - сказав він.

При цьому Резніков впевнений, що Росію можна перемогти. Він зазначив, що Україна вже показала, як це можна зробити, і тепер все залежить від міри, до якої світ готовий нас підтримувати.

"Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - додав міністр оборони.