Резніков розповів, скільки населених пунктів потрібно звільнити від росіян
Збройним силам України потрібно звільнили від російських окупантів ще 2,5 тисяч населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова під час дискусії, організованої Atlantic Council.
"Ми вже звільнили понад тисячу міст та сіл, які ворог захопив спочатку. Нам треба звільнити ще понад 2,5 тисяч маленьких сіл та міст", - сказав він.
При цьому Резніков впевнений, що Росію можна перемогти. Він зазначив, що Україна вже показала, як це можна зробити, і тепер все залежить від міри, до якої світ готовий нас підтримувати.
"Якщо ми отримаємо достатньо зброї вчасно, ми звільнимо нашу землю", - додав міністр оборони.
Нагадаємо, Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця 2022 року. Він розповів, що для цього потрібно.
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