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Резніков провів телефонні розмови з міністрами оборони Італії та Фінляндії

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна обговорила з Італією та Фінляндією додаткові шляхи посилення обороноздатності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"У перший же день після свят в Італії поспілкувався з новим міністром оборони країни Гвідо Крозетто", - йдеться у повідомленні.

Резніков привітав свого колегу з призначенням та повідомив про наявність хороших новин. За його словами, уряд Італії продовжить підтримку України. Під час розмови міністри обговорили перспективи співпраці за багатосторонніми проектами.

Також Резніков повідомив, що мав продуктивну розмову з міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

"Ми обговорили додаткові шляхи посилення української обороноздатності. Ми безмежно вдячні за потужну підтримку", - додав Резніков.

Нагадаємо, що Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні, але тимчасово.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію надати систему ППО SAMP-T.

Також росіяни запустили фейк про контрабанду української зброї в Фінляндію.

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