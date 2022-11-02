Резников провел телефонные разговоры с министрами обороны Италии и Финляндии

"В первый же день после праздников в Италии пообщался с новым министром обороны страны Гвидо Крозетто", - говорится в сообщении.

Резников поздравил своего коллегу с назначением и сообщил о наличии хороших новостей. По его словам, правительство Италии продолжит поддержку Украины. В ходе разговора министры обсудили перспективы сотрудничества по многосторонним проектам.

Также Резников сообщил, что имел продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

"Мы обсудили дополнительные пути усиления украинской обороноспособности. Мы безгранично благодарны за мощную поддержку", - добавил Резников.