Резников провел телефонные разговоры с министрами обороны Италии и Финляндии

Украина обсудила с Италией и Финляндией дополнительные пути усиления обороноспособности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"В первый же день после праздников в Италии пообщался с новым министром обороны страны Гвидо Крозетто", - говорится в сообщении.
Резников поздравил своего коллегу с назначением и сообщил о наличии хороших новостей. По его словам, правительство Италии продолжит поддержку Украины. В ходе разговора министры обсудили перспективы сотрудничества по многосторонним проектам.
Также Резников сообщил, что имел продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.
"Мы обсудили дополнительные пути усиления украинской обороноспособности. Мы безгранично благодарны за мощную поддержку", - добавил Резников.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Италию и Францию предоставить систему ПВО SAMP-T.
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