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Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: про що говорили

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 11 січня, міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Він подякував йому за підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Twitter.

"Радий розмові з великим другом, Міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром", - йдеться у заяві.

Резніков пояснив, що вони обговорили наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки.

"Подякував Туреччині за постійну підтримку України та за відданість турецько-українському співробітництву", - додав Резніков.

Міністр Акар наголосив на важливості негайного припинення вогню для запобігання подальших людських жертв та відновлення миру та стабільності в регіоні. Також міністр констатував, що завдяки роботі Спільного координаційного центру, створеного в рамках документа Чорноморської зернової ініціативи, з українських портів відвантажено близько 17 млн тонн зерна. Вони відправились до голодуючих країн.

"Наша країна й надалі вноситиме свій внесок у забезпечення миру в регіоні та надання гуманітарної допомоги на всіх рівнях, як вона це робила досі", - додав Акар.

Нагадаємо, що Туреччина почала відправляти в Україну касетні боєприпаси американської розробки, виготовлені в епоху "холодної війни".

Президент Реджеп Тайїп Ердоган хоче відкрити коридор для поранених з України в Туреччину.

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