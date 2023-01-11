Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: про що говорили

"Радий розмові з великим другом, Міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром", - йдеться у заяві.

Резніков пояснив, що вони обговорили наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки.

"Подякував Туреччині за постійну підтримку України та за відданість турецько-українському співробітництву", - додав Резніков.

Міністр Акар наголосив на важливості негайного припинення вогню для запобігання подальших людських жертв та відновлення миру та стабільності в регіоні. Також міністр констатував, що завдяки роботі Спільного координаційного центру, створеного в рамках документа Чорноморської зернової ініціативи, з українських портів відвантажено близько 17 млн тонн зерна. Вони відправились до голодуючих країн.

"Наша країна й надалі вноситиме свій внесок у забезпечення миру в регіоні та надання гуманітарної допомоги на всіх рівнях, як вона це робила досі", - додав Акар.