Резников провел разговор с министром обороны Турции: о чем говорили

"Рад разговору с большим другом, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром", - говорится в заявлении.

Резников объяснил, что они обсудили следующие шаги по обеспечению региональной безопасности.

"Поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Украины и за преданность турецко-украинскому сотрудничеству", - добавил Резников.

Министр Акар отметил важность немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе. Также министр констатировал, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках документа Черноморской зерновой инициативы, из украинских портов отгружено около 17 млн. тонн зерна. Они отправились в голодающие страны.

"Наша страна и дальше будет вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и предоставление гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор", - добавил Акар.