RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников провел разговор с министром обороны Турции: о чем говорили

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 11 января, министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Он поблагодарил его за поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Рад разговору с большим другом, Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром", - говорится в заявлении.

Резников объяснил, что они обсудили следующие шаги по обеспечению региональной безопасности.

"Поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Украины и за преданность турецко-украинскому сотрудничеству", - добавил Резников.

Министр Акар отметил важность немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе. Также министр констатировал, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках документа Черноморской зерновой инициативы, из украинских портов отгружено около 17 млн. тонн зерна. Они отправились в голодающие страны.

"Наша страна и дальше будет вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и предоставление гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор", - добавил Акар.

Напомним, что Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы американской разработки, изготовленные в эпоху "холодной войны".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет открыть коридор для раненых из Украины в Турцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна в Украине