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Резніков провів переговори з міністром оборони Франції: що обговорили

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорнем. У ході переговорів український міністр подякував за рішення надати ЗСУ танки AMX-10 RC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави оборонного відомства України у Twitter.

"Мала плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорнем. Ціную Францію за постійну підтримку України та за рішення надати ЗСУ AMX-10 RC. Відзначив високу ефективність ЗРК Crotale та аплодую за можливість посилити захист українського неба", - написав він.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському передати Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби з російською агресією.

Після заяви Макрона 5 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден також оголосили про постачання в Україну бойових машин піхоти.

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ФранціяОлексій РезніковВійськова допомогаВійна Росії проти України