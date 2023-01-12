Резников провел переговоры с министром обороны Франции: что обсудили

"Имел плодотворный разговор с моим французским другом Себастьяном Лекорню. Ценю Францию за постоянную поддержку Украины и за решение предоставить ВСУ AMX-10 RC. Отметил высокую эффективность ЗРК Crotale и аплодирую за возможность усилить защиту украинского неба", - написал он.

Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.

После заявления Макрона 5 января канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден также объявили о поставке в Украину боевых машин пехоты.

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