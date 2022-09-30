Резников прокомментировал вероятность вступления Беларуси в войну: Это означало бы третий ленд-лиз для Украины

Опасность наступления из Беларуси всегда есть, однако Украина готова отразить такое вторжение. Границу можно пересечь только в конкретных местах, которые абсолютно известны и находятся под огневым контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра обороны Алексея Резникова для hromadske .

Глава ведомства прокомментировал заявление одного из белорусских оппозиционеров о том, что Александр Лукашенко готовится вступить в войну против Украины.

Резников отметил, что опасность наступления из Беларуси "всегда есть", поскольку украинско-белорусский кодон достигает 1200 км, и в феврале уже было вторжение оттуда российскими войсками, самолетами и до сих пор продолжаются ракетные обстрелы.

Однако, он не понимает, что должно мотивировать белорусов, чтобы сознательно идти воевать с Украиной и умирать непонятно за что.

"Даже если это будут офицеры, которые под присягой обязаны выполнять приказы, и якобы пойдут в атаку своими подразделениями. А кто гарантирует, что когда эти подразделения перейдут белорусскую границу, они не поднимут руки, не сложит оружие и не скажут "українці, сябри вам не вороги", - указал чиновник.

Вступление Беларуси в войну - третий ленл-лиз для Украины

Министр обороны подчеркнул, что вступление Беларуси в войну означало бы "просто включить украинцам третий ленд-лиз и дать уже белорусское оружие".

"Поэтому, скажем так, риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне больше кажется, что Лукашенко ищет баланс. С одной стороны, ему нужно демонстрировать патрону [Путину], что как-то с ним. Но с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть уже окончательный его финал", - продолжил Резников.

ВСУ готовы отразить еще одно вторжение из Беларуси

Глава Минобороны заверил, что в любом случае Украина готова отразить еще одно вторжение со стороны Беларуси.

"Наши Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, и пограничники, и Нацгвардия – мы все готовы. Там (на границе с Беларусью - ред.) есть наши подразделения. Более того, мы прошли уже эту попытку нашествия. Знаем, где, как, когда и какие места", - добавил чиновник.

Резников пояснил, что украинско-белорусская граница "преимущественно очень сложна для свободной прогулки". По его словам, есть конкретные места, где можно пересечь, но они "совершенно известны" Украине и находятся под огневым контролем.