Резников прогнозирует распад России: закончит свою жизнь, как разные страны

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Резников отметил, что демократический мир объединился, чтобы одержать победу над Россией.

"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах, они вкладывают в нас не только деньги, но и надежду своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны выиграть эту войну вместе", - сказал он.

Министр обороны добавил, что даже старые союзы Путина с Венгрией и Казахстаном распались. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал поддерживать санкции против России.