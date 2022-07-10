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Резніков прогнозує розпад Росії: закінчить своє життя, як різні країни

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Війна Росії проти України остаточно покладе край імперії. РФ розпадеться на різні країни.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Резніков зазначив, що демократичний світ об’єднався, аби перемогти Росію.

"Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях, вони вкладають у нас не лише гроші, але й сподівання своїх людей, що ми маємо змусити Кремль програти. Ми повинні виграти цю війну разом", - сказав він.

Міністр оборони додав, що навіть старі союзи Путіна з Угорщиною та Казахстаном розпалися. Так, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцям підтримувати санкції проти Росії.

Нагадаємо, Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Окрім цього, Росія знизила темпи відвантаження казахстанської нафти, а пізніше наказала Каспійському трубопровідному консорціуму призупинити діяльність на 30 днів.

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Російська ФедераціяОлексій Резніков