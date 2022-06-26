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Резников призвал закрепить развертывание системы ПРО в Украине в стратегии НАТО

Фото: Алексей Резников, министр обороны (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО следует закрепить развертывание системы противоракетной и противовоздушной обороны на территории Украины в своей стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на призыв министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

Резников отметил, что сегодня, 26 июня, российские войска снова обстреляли ракетами украинские города.

"Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо из глубины территории РФ, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей", - написал он.

Министр обороны отметил, что это стратегический вызов для безопасности всей Европы.

Он считает, что в ответ государства должны ужесточать санкции против России, чтобы она не могла изготавливать и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие. Он добавил, что российское оружие в настоящее время содержит большое количество комплектующих, которые поставляются компаниями из стран НАТО.

Резников также подчеркнул важность скорейшего развертывания эффективной системы ПВО/ПРО в Украине.

"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", - написал он.

Напомним, генсек НАТО Йенса Столтенберга заявил, что саммит в Мадриде 28-30 июня станет историческим, ведь на нем должны согласовать трансформацию коллективной обороны альянса.

Кроме того, в США назвали три главные цели саммитов G7 и НАТО. Они связаны с Украиной.

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НАТОАлексей Резников