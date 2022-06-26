Резников призвал закрепить развертывание системы ПРО в Украине в стратегии НАТО

НАТО следует закрепить развертывание системы противоракетной и противовоздушной обороны на территории Украины в своей стратегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на призыв министра обороны Алексея Резникова в Facebook.
Резников отметил, что сегодня, 26 июня, российские войска снова обстреляли ракетами украинские города.
"Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо из глубины территории РФ, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей", - написал он.
Министр обороны отметил, что это стратегический вызов для безопасности всей Европы.
Он считает, что в ответ государства должны ужесточать санкции против России, чтобы она не могла изготавливать и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие. Он добавил, что российское оружие в настоящее время содержит большое количество комплектующих, которые поставляются компаниями из стран НАТО.
Резников также подчеркнул важность скорейшего развертывания эффективной системы ПВО/ПРО в Украине.
"Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", - написал он.
Напомним, генсек НАТО Йенса Столтенберга заявил, что саммит в Мадриде 28-30 июня станет историческим, ведь на нем должны согласовать трансформацию коллективной обороны альянса.
Кроме того, в США назвали три главные цели саммитов G7 и НАТО. Они связаны с Украиной.