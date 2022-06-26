Резніков заликав закріпити розгортання системи ПРО в Україні у стратегії НАТО

НАТО слід закріпити розгортання системи протиракетної та протиповітряної оборони на території України у своїй стратегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заклик міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.
Резніков зазначив, що сьогодні, 26 червня, російські війська знову обстріляли ракетами українські міста.
"Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів", - написав він.
Міністр оборони зазначив, що це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи.
Він вважає, що у відповідь держави мають посилювати санкції проти Росії, щоб вона не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю. Він додав, що російська зброя наразі містить велику кількість комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.
Резніков також підкреслив важливість якнайшвидшого розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні.
"Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", - написав він.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнса Столтенберга заявив, що саміт в Мадриді 28-30 червня стане історичним, адже на ньому мають погодити трансформацію колективної оборони Альянсу.
Окрім того, у США назвали три головні цілі самітів G7 і НАТО. Вони пов'язані з Україною.