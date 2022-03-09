Резников призвал украинцев уничтожать российские системы РЭБ и РЭР

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев помочь в борьбе с российскими оккупантами . Так, глава оборонного ведомства просит уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook .

Как пояснил Резников, уничтожение российских систем РЭБ и РЭР значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для украинских воинов.

"Еще раз подчеркиваю - танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их быстрее выгоним", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил за помощь в уничтожении колонн обеспечения, поскольку это существенно осложнило снабжение оккупантов топливом и боеприпасами.