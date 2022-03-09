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Резников призвал украинцев уничтожать российские системы РЭБ и РЭР

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев помочь в борьбе с российскими оккупантами. Так, глава оборонного ведомства просит уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

Как пояснил Резников, уничтожение российских систем РЭБ и РЭР значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для украинских воинов.

"Еще раз подчеркиваю - танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их быстрее выгоним", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил за помощь в уничтожении колонн обеспечения, поскольку это существенно осложнило снабжение оккупантов топливом и боеприпасами.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что оккупанты в отчаянии из-за провала планов по захвату Украины.

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