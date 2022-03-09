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"Они в отчаянии". Данилов рассказал о смене тактики и генералов у оккупантов

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Киев, Среда 09 марта 2022 20:04
"Они в отчаянии". Данилов рассказал о смене тактики и генералов у оккупантов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что оккупанты изменили тактику и ряд генералов из-за провала их планов по захвату Украины. По его словам, руководство России в отчаянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

Как пояснил Данилов, оккупанты разочарованы, что не смогли реализовать свой план по быстрому захвату Украины.

"Они перешли в другую тактику. У них сменили около 8 генералов из-за того, что они не выполнили задание. Назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии. Уже даже такие, как Соловьев дают, заднюю... Это наша война, которую мы обязательно выиграем", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявил, что разведка США прогнозирует победу Украины в войне с Россией.

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СНБО Российская Федерация Алексей Данилов Война России против Украины
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