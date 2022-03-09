Резніков закликав українців знищувати російські системи РЕБ та РЕР

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців допомогти у боротьбі з російськими окупантами . Так, глава оборонного відомства просить знищувати системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook .

Як пояснив Резніков, знищення російських систем РЕБ та РЕР значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для українських воїнів.

"Ще раз наголошую - танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може - нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо", - наголосив міністр.

Він також подякував за допомогу у знищенні колон забезпечення, оскільки це суттєво ускладнило постачання окупантам палива та боєприпасів.