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Резніков закликав українців знищувати російські системи РЕБ та РЕР

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Київ, Середа 09 березня 2022 20:26
Резніков закликав українців знищувати російські системи РЕБ та РЕР Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців допомогти у боротьбі з російськими окупантами. Так, глава оборонного відомства просить знищувати системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

Як пояснив Резніков, знищення російських систем РЕБ та РЕР значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для українських воїнів.

"Ще раз наголошую - танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може - нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо", - наголосив міністр.

Він також подякував за допомогу у знищенні колон забезпечення, оскільки це суттєво ускладнило постачання окупантам палива та боєприпасів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що окупанти у розпачі через провал планів з захоплення України.

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