Резников призвал США, Канаду и Британию направить своих военных ближе к границе с РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.
Как сказал Резников в интервью изданию, именно сейчас нужно предпринимать шаги для
"У вас (канадцев - ред.) есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить.
Иностранных военных, как отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за
Напомним, вчера немецкое издание Bild со ссылкой на источники в разведке показало вероятный сценарий вторжения России в Украину.
После этого Пентагон подтвердил готовность помочь Украине защититься от агрессии России.