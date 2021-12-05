Резников призвал США, Канаду и Британию направить своих военных ближе к границе с РФ

Как сказал Резников в интервью изданию, именно сейчас нужно предпринимать шаги для

"У вас (канадцев - ред.) есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить.

Иностранных военных, как отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за