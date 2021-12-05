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Резников призвал США, Канаду и Британию направить своих военных ближе к границе с РФ

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

Как сказал Резников в интервью изданию, именно сейчас нужно предпринимать шаги для

"У вас (канадцев - ред.) есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить.

Иностранных военных, как отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за

Напомним, вчера немецкое издание Bild со ссылкой на источники в разведке показало вероятный сценарий вторжения России в Украину.

После этого Пентагон подтвердил готовность помочь Украине защититься от агрессии России.

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