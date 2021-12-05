Резніков закликав США, Канаду та Британію направити своїх військових ближче до кордону з РФ

Як сказав Резніков в інтерв'ю виданню, саме зараз потрібно вживати кроки для

"У вас (канадців - ред.) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити.

Іноземних військових, як зазначив міністр, потрібно розмістити поближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони перебувають за