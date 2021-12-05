Резніков закликав США, Канаду та Британію направити своїх військових ближче до кордону з РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Британію, США та Канаду направити своїх військових інструкторів поближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.
Як сказав Резніков в інтерв'ю виданню, саме зараз потрібно вживати кроки для
"У вас (канадців - ред.) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити.
Іноземних військових, як зазначив міністр, потрібно розмістити поближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони перебувають за
Нагадаємо, вчора німецьке видання Bild з посиланням на джерела в розвідці показало ймовірний сценарій вторгнення Росії в Україну.
Після цього Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від агресії Росії.