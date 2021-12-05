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Резніков закликав США, Канаду та Британію направити своїх військових ближче до кордону з РФ

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Британію, США та Канаду направити своїх військових інструкторів поближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Як сказав Резніков в інтерв'ю виданню, саме зараз потрібно вживати кроки для

"У вас (канадців - ред.) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити.

Іноземних військових, як зазначив міністр, потрібно розмістити поближче до лінії фронту, оскільки сьогодні вони перебувають за

Нагадаємо, вчора німецьке видання Bild з посиланням на джерела в розвідці показало ймовірний сценарій вторгнення Росії в Україну.

Після цього Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від агресії Росії.

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Міністерство оборони УкраїниСполучені Штати АмерикиВеликобританіяКанадаОлексій РезніковАгресія РФ