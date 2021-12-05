Пентагон подтвердил готовность помочь Украине защититься от России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ft.com .

В частности, глава Пентагон Ллойд Остин на форуме в Калифорнии напомнил, что Россия вторглась в Украине еще в 2014 году. И на сегодня Вашингтон остается приверженным помощи Украине в защите ее суверенной территории.

По словам Остина, США уже поставляли Украине летальное оружие и ищут способы оказания дополнительной помощи. А предстоящие контакты президентов США и России он охарактеризовал как "возможность для дипломатии и лидерства".

"Мы собираемся продолжить сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в регионе. И мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию", - добавил Остин.