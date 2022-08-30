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Резников принял участие во встрече глав Минобороны стран ЕС: первые подробности

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников принял участие в неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза. В частности, он проинформировал коллег о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

"Принял участие в неформальной встрече руководства ЕС и министров обороны. Проинформировал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и коллег о текущей ситуации на поле боя, нашем видении будущего сотрудничества в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС", - рассказал Резников.

Также он отметил, что в ходе встречи назвал актуальные приоритеты украинской для достижения полной деоккупации территорий Украины.

Стоит заметить, что встреча глав Минобороны стран ЕС проходит сегодня, 30 августа, в Праге. Там, в частности, обсуждается военная помощь Украине.

Напомним, ранее стало известно, что вторая встреча Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября 2022 года.

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ЕвросоюзМинистерство обороны УкраиныАлексей Резников