Резников принял участие во встрече глав Минобороны стран ЕС: первые подробности

Министр обороны Украины Алексей Резников принял участие в неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза. В частности, он проинформировал коллег о ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.
"Принял участие в неформальной встрече руководства ЕС и министров обороны. Проинформировал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и коллег о текущей ситуации на поле боя, нашем видении будущего сотрудничества в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС", - рассказал Резников.
Также он отметил, что в ходе встречи назвал актуальные приоритеты украинской для достижения полной деоккупации территорий Украины.
Стоит заметить, что встреча глав Минобороны стран ЕС проходит сегодня, 30 августа, в Праге. Там, в частности, обсуждается военная помощь Украине.
Напомним, ранее стало известно, что вторая встреча Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 8 сентября 2022 года.
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