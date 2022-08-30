RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков взяв участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС: перші подробиці

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу. Зокрема, він поінформував колег про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рєзнікова в Twitter.

"Взяв участь у неформальній зустрічі керівництва ЄС і міністрів оборони. Поінформував главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля і колег про поточну ситуацію на полі бою, наше бачення майбутньої співпраці в рамках Спільної політики безпеки і оборони ЄС", - розповів Резніков.

Також він зазначив, що в ході зустрічі назвав актуальні пріоритети українців для досягнення повної деокупації територій України.

Варто зауважити, що зустріч глав Міноборони країн ЄС проходить сьогодні, 30 серпня, в Празі. Там, зокрема, обговорюється військова допомога Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що друга зустріч Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" пройде 8 вересня 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзМіністерство оборони УкраїниОлексій Резніков