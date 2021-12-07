Резников пригрозил "кровавой резней", если Россия вторгнется в Украину

"Мы доверяем нашей разведке, доверяем разведке США и других стран. Но я не верю в победу России в Украине. Это разные вещи. Это (вторжение войск РФ, - ред.) будет настоящая кровавая резня и русские парни будут возвращаться домой в гробах", - заявил министр.

Резников сообщил, что, по оценкам Украины, в настоящее время Россия имеет 95 тысяч военнослужащих на "расстоянии удара" от Украины. Он также добавил, что, учитывая силу закаленных в боях украинских войск, текущие оценки США о том, что Россия может собрать 175 тысяч солдат для вторжения в Украину, являются заниженными.

"Итак, у нас есть 250 тысяч официальных ... членов нашей армии. Плюс 400 тысяч ветеранов и 200 тысяч резервистов. 175 тысяч недостаточно, чтобы идти на Украину", - подчеркнул Резников.

При этом министр сообщил, что украинская армия направила союзникам запрос на дальнейшую помощь военной техникой, включая материальную поддержку и обучение военно-воздушных сил и военно-морского флота.

"Нам не нужны войска, потому что я думаю, что это не очень справедливо, что американские солдаты будут умирать в Украине. Нет, нам это не нужно", - добавил Резников.