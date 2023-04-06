UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков прибув з візитом до Греції: країна обіцяє надати артилерію, боєприпаси та БМП

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до з візитом Греції у рамках чергових зустрічей з офіційними особами країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У Греції Україні пообіцяли більше поставок артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, доступ до грецьких госпіталів для поранених військовослужбовців та додаткові бойові машини піхоти радянських часів.

Міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос заявив, що країна "надасть усіляку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - це дуже чітка позиція, яку ми зайняли з самого початку", - додав він.

Військові офіційні особи заявили, що Греція також надала інструкторів для українських сил спеціального призначення та операторів танків, як внесок у масштабну військову допомогу, яку очолюють США та їхні союзники.

При цьому Греція не планує надавати Україні танки Leopard. Панагіотопулос заявив, що держава не буде передавати Україні озброєння, якщо це послабить її власну обороноздатність.

До того ж, Резніков зазначив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військового флоту в НАТО.

"Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом з нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність", - сказав Резніков.

Нагадаємо, у лютому Греція надала Україні боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.

До того ж, ЗМІ повідомляли, що США готові передати Греції 300 Bradley на заміну БМП-1 і М113, які країна надає для потреб України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГреціяОлексій РезніковВійськова допомога