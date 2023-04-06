Резніков прибув з візитом до Греції: країна обіцяє надати артилерію, боєприпаси та БМП

У Греції Україні пообіцяли більше поставок артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, доступ до грецьких госпіталів для поранених військовослужбовців та додаткові бойові машини піхоти радянських часів.

Міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос заявив, що країна "надасть усіляку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - це дуже чітка позиція, яку ми зайняли з самого початку", - додав він.

Військові офіційні особи заявили, що Греція також надала інструкторів для українських сил спеціального призначення та операторів танків, як внесок у масштабну військову допомогу, яку очолюють США та їхні союзники.

При цьому Греція не планує надавати Україні танки Leopard. Панагіотопулос заявив, що держава не буде передавати Україні озброєння, якщо це послабить її власну обороноздатність.

До того ж, Резніков зазначив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військового флоту в НАТО.

"Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом з нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність", - сказав Резніков.

Нагадаємо, у лютому Греція надала Україні боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.

До того ж, ЗМІ повідомляли, що США готові передати Греції 300 Bradley на заміну БМП-1 і М113, які країна надає для потреб України.

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